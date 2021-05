Vaccino, mancano le dosi a Matera: richiami Pfizer posticipati di una settimana

NAPOLI – Sono state posticipate di una settimana le somministrazioni delle seconde dosi di Pfizer da effettuare nella settimana che va dal 27 maggio al 2 giugno in tutti e cinque i punti vaccinali di Matera e provincia. Lo rende noto l’azienda sanitaria di Matera (Asm). La causa risiede nell’insufficienza di dosi. Il servizio di assistenza di Poste provvederà all’invio di un messaggio. La campagna prosegue per il personale docente e Ata: le seconde dosi vaccinali verranno somministrate nella sala Consiliare di via Sallustio, all’interno del centro commerciale Il Circo.