Tg Musica, edizione del 26 maggio 2020

MAX GAZZÈ PRIMO ARTISTA AD ANNUNCIARE LIVE ESTIVI

La musica live non si ferma per Max Gazzè. Il cantautore suonerà in tutta Italia la prossima estate. In programma una serie di eventi che lo vedranno esibirsi davanti a platee di mille persone nei luoghi all’aperto e duecento in quelli chiusi, proprio come prevede l’ultimo dpcm del governo. Gazzè diventa il primo artista a rompere il silenzio sulla questione concerti e accoglie la proposta del promoter di Otr, Francesco Barbaro, di non fermare la macchina dei live. Una decisione importante che permetterà ai lavoratori del settore di ripartire gradualmente dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus.

LADY GAGA TORNA CON IL SUO NUOVO DISCO, CHROMATICA

Lady Gaga torna a quattro anni dal suo ultimo album di inediti, “Joanne”. La cantante pubblica il 29 maggio il tanto atteso “Chromatica”, sesto LP della sua carriera, su tutte le piattaforme dopo l’iniziale slittamento della data d’uscita a causa dell’emergenza Covid. Sedici le tracce nel disco, che – come ha promesso Miss Gemanotta – faranno ballare. Nella tracklist, oltre al singolo apripista “Stupid love” e il featuring con Ariana Grande, “Rain on me”, anche Elton John e il gruppo sudcoreano delle Blackpink.

COLLABORAZIONE A SORPRESA PER ONEREPUBLIC E NEGRAMARO

Un singolo internazionale creato a distanza. È “Better Days – Giorni migliori”, la canzone che unisce i Negramaro e gli OneRepublic. Il brano ha preso vita da uno spontaneo scambio i messaggi su Instagram. A lanciare la collaborazione il frontman della band statunitense, Ryan Tedder. L’artista ha conosciuto il gruppo nostrano grazie a un servizio della CNN che parlava dell’Italia. Da lì il desiderio di scrivere una canzone congiunta. “Better days – Giorni migliori” è su tutte le piattaforme dal 29 maggio.

FRED DE PALMA CONQUISTA LE CHART SPAGNOLE CON SE ILUMINABA

Fred De Palma alla conquista della Spagna. Il rapper balza alla prima posizione dei brani più trasmessi da Los40, la radio più importante del Paese. A conquistare il pubblico il singolo “Se iluminaba”, versione spagnola della hit “Una volta ancora”. Per un’artista nostrano non accadeva da 8 anni. A raggiungere lo stesso obiettivo sono stati in passato soltanto Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Zucchero e Laura Pausini. Il brano di De Palma si trova anche alla quinta posizione della classifica singoli spagnola.