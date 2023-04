Prestes contro Predolin all’Isola dei famosi, ma lei a casa può contare sull’amore di Amy

BOLOGNA – “Cosa mi mancherà di più in Honduras? Le mie esperienze in campeggio con Amy”. Così Helena Prestes, la modella brasiliana concorrente dell’Isola dei Famosi, diceva poco prima di partire per le spiagge caraibiche che ospitano il reality di Canale5. Ma chi è Amy? Uno splendido esemplare di pastore maremmano che Helena ha adottato quando si è trasferita a Milano. E per cui mostra un amore incondizionato, come dimostrano le tantissime foto che posta sui suoi social. Un amore che probabilmente l’ha aiutata anche a superare un passato non certo facile.

Prestes nasce nel 1990 a San Paolo, in un quartiere molto povero, confinante con le favelas. La 33enne racconta che suo padre aveva problemi con l’alcol e questo faceva vivere nel terrore lei, le sue due sorelle e la madre. Fino a quando proprio la madre non decide di separarsi: Helena all’epoca aveva sei anni e ringrazia la donna per l’amore con cui ha cresciuto le sue figlie.

La neoconcorrente dell’Isola, che proprio stasera dovrà vedersela al televoto contro Marco Predolin, è sempre stata molto sportiva: calcio, tennis, equitazione, yoga e basket le sue passioni. Comincia a giocare in una squadra di basket, ma poco dopo, a 16 anni, passa le selezioni di un casting per aspiranti modelle e capisce che in quel modo avrebbe guadagnato di più. Nessun dubbio, dunque, su quale strada scegliere per aiutare la sua famiglia.

E così comincia a viaggiare per tutto il mondo, fino a quando non arriva la decisione di trasferirsi a Milano dove avviene l’incontro fatidico con Amy, che in questo post su Instagram, chiama “la mia ragazza“.

Amy la segue ovunque, anche da quando, a inizio 2023, prende casa a Parigi. “Non ho parole per descrivere quanto la amo“, scrive Helena postando una foto che la ritrae a spasso nella capitale francese con la sua “cucciola”. O più semplicemente descrive Amy come “il mio tutto“.

Ma Amy è il solo amore di Helena Prestes? Lei stessa dice di essere fatta per la vita di coppia, di essere felice di poter condividere la sua vita con un’altra persona, tanto da aver avuto una relazione lunga otto anni. Tra i suoi ex ‘famosi’, Antonino Spinalbese, ex concorrente dell’ultimo Grande Fratello Vip. Antonino non è l’unica conoscenza di Helena tra gli abitanti della casa del GF: la vincitrice di questa edizione, Nikita Pelizon, è infatti una sua amica e insieme hanno partecipato a Pechino Express. La coppia “Italia-Brasile” si è posizionata terza.

L’avventura della modella a L’isola dei Famosi non è iniziata nel migliore nei modi per Helena: nella notte tra il secondo e il terzo giorno si è sentita male dopo aver mangiato del pesce crudo, facendo preoccupare non poco i suoi compagni di avventura. Corinne Clery, anche lei tra i ‘naufraghi’, ha raccontato che delirava e vomitava. È anche la prima ad andare in nomination, insieme a Predolin. Stasera scopriremo se tornerà subito a casa e potrà di nuovo andare in campeggio con la sua Amy.

