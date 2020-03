Maltempo in Sicilia, automobilista soccorso a Siracusa

PALERMO – I vigili del fuoco di Siracusa hanno soccorso un automobilista che era rimasto bloccato in auto, alle prime ore del mattino, a causa dell’allagamento della sede stradale. L’intervento dei vigili del fuoco, in contrada Laganelli, è stato provvidenziale per consentire all’uomo di uscire dall’auto quando l’acqua aveva quasi raggiunto il finestrino. Ieri la provincia di Siracusa è stata colpita da un’ondata eccezionale di maltempo, con i vigili del fuoco costretti a intervenire in numerose situazioni di pericolo: strade, cantine e seminterrati allagati, persone bloccate, cartelli pubblicitari e recinzioni scardinati. In diverse zone della provincia aretusea si sono verificati smottamenti.

Riaperta la Statale 114 ‘Orientale Sicula’ che era stata chiusa per allagamenti all’altezza di Priolo Gargallo.