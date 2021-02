Governor announces curfew across the state of São Paulo

Foto di Paulo Humberto

By João Marcelo

São Paulo – The São Paulo State Government announced on Wednesday that it will restrict circulation from 11 pm to 5 am. The announcement was made by the governor of the state of São Paulo, João Dória, during a press conference. The decree will be valid until March 14.

The state is going through the worst phase of the pandemic since its beginning, at the beginning of the year 2020. Until this Monday, the 22nd, there were 6,410 patients hospitalized in intensive beds. Before, the highest number had been 6,250, in July 2020. During the press conference, the governor stated that “it is a historical record since February last year, when we had the first case of covid in Brazil and in the state of São Paulo” .

The coordinator of the Covid-19 Contingency Center, Paulo Menezes, said that the increase in cases probably happened due to the crowds during the carnival, when there were several clandestine parties in São Paulo, causing crowds in public places and also at parties private. For these reasons, the decree focused on the night period.

Dória also informed about the creation of a task force formed by the municipal and state health surveillance, the Military Police and the PROCON (Foundation for Consumer Protection and Defense), to act especially in the inspection, preventing crowds and parties. “Anyone who violates the decree commits a multi-offense infraction, as it violates the Penal Code, the Consumer Code, City Hall rules and health rules”, emphasized Fernando Capez, PROCON’s executive director, during the press conference.

According to the government, there will also be restrictions on the circulation of public transport, but it was guaranteed that workers will not be harmed or fined for being on the street after 11 pm.

Contro il Covid task force e coprifuoco

di João Marcelo

San Paolo – Joao Doria, governatore dello Stato di San Paolo, ha annunciato che limiterà la circolazione dalle 11 della sera alle cinque del mattino e che il decreto sarà valido fino al 14 marzo. Lo Stato sta attraversando la fase peggiore della pandemia di Covid-19: lunedì i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono stati 6.410, una “cifra record”, come ha evidenziato il governatore in conferenza stampa: “E’ un record storico da febbraio dello scorso anno, quando abbiamo avuto il primo caso di Covid in Brasile e nello Stato di San Paolo”. Fino a lunedì scorso, infatti, il numero più alto era stato 6.250, registrato nel luglio 2020. Il coordinatore del Covid-19 Contingency Center, Paulo Menezes, ha affermato che l’aumento dei casi e’ probabilmente legato agli assembramenti che si sono registrati durante il carnevale, quando a San Paolo si sono tenute feste clandestine sia in luoghi pubblici che privati. Per questo con il decreto e’ stato imposto il coprifuoco notturno.

Doria ha anche detto che sara’ istituita una task force formata da funzionari della Sorveglianza sanitaria comunale e statale, della polizia e della Fondazione per la tutela e la difesa dei consumatori (Fundacao de Protecao e Defesa do Consumidor, Procon), che si occuperanno di prevenire assembramenti e riunioni. “Chi viola il decreto commette un’infrazione multi-reato, in quanto viola il codice penale, il codice del consumo, le norme comunali e i regolamenti sanitari”, ha sottolineato Fernando Capez, direttore esecutivo di Procon, durante la conferenza stampa. Secondo il governo, ci saranno anche restrizioni alla circolazione dei trasporti pubblici, ma e’ stato garantito che i lavoratori, se saranno trovati ancora fuori dopo le 23 non incorreranno in multe o sanzioni di alcun tipo.

Governador anuncia toque de recolher em todo o estado de São Paulo

São Paulo – O Governo do Estado de São Paulo anunciou na quarta-feira que irá restringir a circulação das 23h às 5h. O anúncio foi feito pelo governador do estado de São Paulo, João Dória, durante coletiva de imprensa. O decreto vai valer de até o dia 14 de março.

O estado passa pela pior fase da pandemia desde seu início, no começo do ano de 2020. Até esta segunda-feira, dia 22, havia 6.410 pacientes internados em leitos intensivos. Antes, o maior número havia sido de 6.250, em julho de 2020. Durante a coletiva, o governador afirmou que “é um recorde histórico desde fevereiro do ano passado, quando tivemos o primeiro caso de covid no Brasil e no estado de São Paulo”.

O coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, Paulo Menezes, disse que o aumento de casos, provavelmente, aconteceu por conta das aglomerações durante o carnaval, quando ocorreram diversas festas clandestinas em São Paulo, causando aglomerações em locais públicos e também em festas privadas. Por esses motivos, o decreto focou no período noturno.

Dória também informou sobre a criação de uma força-tarefa formada pelas vigilâncias sanitárias municipais e estadual, pela Polícia Militar e pelo PROCON (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor), para agir especialmente na fiscalização, prevenindo aglomerações e festas. “Quem infringir o decreto comete uma infração pluriofensiva, pois infringe o Código Penal, o Código do Consumidor, normas da Prefeitura e normas sanitárias”, enfatizou Fernando Capez, diretor executivo do PROCON, durante a coletiva.

De acordo com o governo, também haverá restrições na circulação do transporte público, mas foi garantido que trabalhadores não serão prejudicados ou multados por estarem na rua após às 23h.