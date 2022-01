Strage in famiglia ad Agrigento, uccide 4 parenti e tenta il suicidio: è grave

PALERMO – Strage in famiglia a Licata, in provincia di Agrigento. Un uomo ha ucciso a colpi di pistola quattro familiari, tra cui due nipoti di 15 e 11 anni, per poi provare a togliersi la vita. Tra le vittime il fratello e la cognata. Sul posto, in via Riesi, sono intervenuti i carabinieri. Le sue condizioni sono gravissime.

OMICIDA “IN FIN DI VITA E INOPERABILE”

Angelo Tardino, questo il nome dell’uomo, è “in fin di vita” e “inoperabile”. Lo confermano alla Dire dal reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è il 48enne è ricoverato. In un primo momento tra investigatori e inquirenti si era diffusa la notizia della sua morte, ma i soccorsi sono riusciti a portarlo ancora in vita nel reparto diretto da Giancarlo Foresta.

Tardino ha tentato il suicidio sparandosi due colpi di pistola alla testa. Secondo i carabinieri, che indagano su quanto accaduto questa mattina in contrada Safarello, Tardino si è sparato con un’arma diversa da quella utilizzata per compiere la strage in casa del fratello Diego, di 45 anni.



La tragedia si è consumata alle 7:30, quando l’uomo ha sparato con una Beretta calibro 9×21 uccidendo il fratello, la cognata, Alexandra, di 40 anni, e i nipoti di 15 e 12 anni. L’uomo si è poi allontanato e, giunto in via Mauro De Mauro, ha tentato il suicidio con una pistola a tamburo Bernardelli. Entrambe le armi erano detenute illegalmente. Ritrovato pochi istanti dopo dai carabinieri, che erano già sulle sue tracce e che lo avevano intrattenuto al telefono, Angelo Tardino è stato trasportato in elisoccorso al Sant’Elia. Sul luogo della strage, intanto, sono in corso i sopralluoghi da parte della sezione Rilievi del Nucleo investigativo dei carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, che indaga insieme con la Compagnia di Licata. Sul posto sono intervenuti anche il Comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Vittorio Stingo, la sostituta procuratrice Paola Vetro e il medico legale. In questo momento le salme delle vittime sono sotto sequestro. Le indagini sono coordinate dal procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio e da Vetro.