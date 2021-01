Tg Musica, edizione del 26 gennaio 2021

MICHELE BRAVI TORNA CON IL SUO NUOVO DISCO

Michele Bravi non rimanda più e pubblica il suo atteso terzo disco, ‘La geografia del buio’. Dieci le tracce nate dal desiderio di abbracciare le proprie fragilità e imparare a convivere con il dolore. Bravi, fermo discograficamente ad ‘Anime di Carta’, uscito nel 2017, a novembre 2018 rimane coinvolto in un incidente che provoca la morte di una motociclista di 58 anni. Il cantautore effettuava un’inversione di marcia vietata al momento dell’impatto. Poi un lungo percorso per tornare a una nuova normalità, il ritorno in studio di registrazione e la pandemia che fa slittare l’uscita dell’album. ‘La geografia del buio’ è ora disponibile dal 29 gennaio. È stato anticipato dai singoli ‘La vita breve dei coriandoli’ e ‘Mantieni il bacio’.

NOEL GALLAGHER REGISTRERÀ DEI BRANI DEGLI OASIS SENZA LIAM

Noel Gallagher registrerà alcune vecchie canzoni degli Oasis senza il fratello Liam. Lo ha rivelato lo stesso cantautore in un’intervista al quotidiano The Sun, annunciando l’arrivo di un nuovo disco. Continua, così, la faida tra i due fratelli, in cattivi rapporti dallo scioglimento del gruppo nel 2009. Riascoltando il materiale degli Oasis, Noel ha raccolto 14 brani mai inseriti in altri progetti e finiti “nel dimenticatoio”. Riscoprirli, ha dichiarato il maggiore dei Gallagher, è stato un dono. “Se suono una canzone una volta e funziona- ha spiegato- quella resta lì per sempre anche se poi non la uso”. Più volte Liam ha auspicato un riavvicinamento con il fratello ma tutti i tentativi sono sempre stati vani. Non farà eccezione questa occasione.

MARIO BIONDI FESTEGGIA I SUOI 50 ANNI CON UN ALBUM

Mario Biondi festeggia i suoi 50 anni con un nuovo disco. Esce il 29 gennaio, un giorno dopo il suo compleanno, ‘Dare’. Un progetto ricco di collaborazioni, 10 gli inediti e 3 le rivisitazioni di grandi successi della musica internazionale. Da ‘Crederò’ registrata insieme a Il Volo a ‘Simili’ con Dodi Battaglia. In ‘Dare’ Mario racconta la storia della sua carriera fino a oggi ma pone anche le basi per il futuro. I fan troveranno, infatti, un misto di sonorità: quelle marcatamente jazz e soul dell’inizio fino a quelle più moderne.

MILEY CYRUS AL SUPER BOWL, LIVE PER GLI OPERATORI SANITARI

Ci sarà anche Miley Cyrus alla 55esima edizione del Super Bowl. La cantante si esibirà al preshow TikTok Tailgate davanti a un pubblico di 7500 operatori sanitari che hanno già ricevuto entrambe le dosi di vaccino anti Covid-19. I lavoratori del settore sanitario si godranno la partita e la speciale performance di scena fuori dallo stadio Raymond James di Tampa dove si svolge l’evento, un vero e proprio omaggio al loro impegno nell’ultimo anno. L’appuntamento con il Super Bowl è per il 7 febbraio. In Italia il preshow sarà visibile dalle 20.30 su TikTok o sulla CBS.