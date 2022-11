“Sì al sesso prima delle partite, ma attenzione alle orge”. Le regole di Luis Enrique per la Spagna

ROMA – Sesso prima delle partite sì, ma le orge no. Non esageriamo. Regole interne della Nazionale spagnola ai Mondiali di calcio di Qatar 2022. Parola di Luis Enrique. Il ct ha intrattenuto i tifosi della Spagna su Twitch, con più di 250.000 persone collegate in live streaming. Ammessa ogni domanda, dalle abitudini alimentari a quelle sessuali: “Non mi dispiace che i giocatori facciano sesso la sera prima delle partite- ha detto- ma traccio un limite per le orge”.

IL CT: “ANCHE IO CON MIA MOGLIE…”

“È ridicolo vietare il sesso. È qualcosa che considero del tutto normale. Ma se sei a un’orgia la sera prima di una partita, ovviamente non è l’ideale. Ma da allenatore di club, i giocatori a casa possono fare quello che vogliono, non mi preoccupa affatto. Se lo fanno è perché ne hanno bisogno e lo vogliono. Ma ripeto: con buon senso! Ognuno con il proprio partner. È normale. Quando ero giocatore se ero a casa prima di una partita, con mia moglie, beh, facevamo quello che dovevamo fare“.

