Addio a Enzo Garinei, l’attore aveva 96 anni

ROMA – Addio a Vincenzo Garinei, meglio noto come Enzo. L’attore di cinema, teatro e tv è morto all’età di 96 anni. Fratello del commediografo e regista teatrale Pietro Garinei e padre di Andrea Garinei, Enzo Garinei ha esordito al cinema nel 1949 in ‘Totò le Mokò’ e con De Curtis ha realizzato moltissimi film. Nel teatro leggero ha recitato in numerosi spettacoli di Garinei e Giovannini, come ‘Aggiungi un posto a tavola’. Nel corso della carriera ha preso parte ad alcune celebri sitcom come ‘Io e Mamma‘ al fianco di Delia Scala e Gerry Scotti. È stato anche un doppiatore: con la sua voce ha animato George Jefferson (interpretato da Sherman Hemsley) della sitcom ‘I Jefferson’ (1975-1985) e Stan Laurel (Stanlio) in alcune comiche e film.

