Giochi ‘ribelli’, a Palagano il campo estivo è su ‘Guerra e giustizia’

Da Radio Victory, il gioco di ruolo incentrato sulla vita quotidiana dei ribelli della montagna, al trekking storico sui ‘Sentieri della libertà’, dalla Buca di Susano al Parco Santa Giulia. La storia, in particolare quella della Seconda guerra mondiale e della Resistenza, sarà al centro di ‘History camp 5.0’, il summer camp organizzato dall’Arci di Modena a Palagano dal 23 al 26 agosto. Un’esperienza insolita, se paragonata a quella offerta da gran parte dei campi estivi per ragazzi.

SEMINARI E TREKKING SULLE MONTAGNE DELLA RESISTENZA

Con i 13 iscritti alla quattro giorni in Appennino si parlerà di “Guerra e giustizia” attraverso un programma di workshop e giochi interattivi, trekking, visite a siti storici e incontri con esperti: si tratta, in sostanza, di un laboratorio di democrazia e cittadinanza attiva che avrà come focus, spiegano gli organizzatori, le complesse dinamiche che intercorrono tra guerra e giustizia, lo stretto rapporto tra le guerre del passato e i conflitti che tuttora imperversano nel mondo, l’importanza di conservare la memoria collettiva e di celebrare le storie di coraggio che hanno coinvolto le donne e gli uomini partigiani, e chiunque abbia lottato per la libertà propria e altrui.

ISCRIZIONI DAI 16 ANNI IN SU

l camp è aperto a ragazzi dai 16 anni in su, che verranno ospitate dalla casa di accoglienza ‘Villa Maria’, dove farà base il gruppo. La quota di iscrizione, comprensiva di vitto, alloggio per tre notti e attività, è di 130 euro. Per info e iscrizioni, entro l’11 agosto sul sito www.arcimodena.org. History Camp 5.0 è un progetto organizzato e promosso da Arci Modena Comitato Provinciale, Anpi Provinciale di Modena, Istituto Storico di Modena, con il sostegno della Fondazione di Modena, il contributo di Regione Emilia-Romagna e con il patrocinio del Comune di Palagano, Comune di Montefiorino, Comune di Frassinoro e della Provincia di Modena.