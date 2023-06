Ad Aosta inaugurato il primo ‘Baby pit stop’

Aosta, 25 giu. – Uno spazio dedicato alle mamme per l’allattamento dei neonati e ai genitori per il cambio dei bambini. Il Comune di Aosta ha inaugurato il primo ‘Baby pit stop’, progetto promosso dall’Unicef. È stato allestito dall’Azienda pubblici servizi Spa, società in house del Comune, all’ingresso della farmacia comunale 4, la farmacia della Cidac, in via Dalla Chiesa 13.

La sua realizzazione fa seguito all’approvazione all’unanimità in Consiglio comunale di una mozione presentata dalla consigliera Cristina Dattola del gruppo La Renaissance valdôtaine nella seduta consiliare del febbraio 2022.