Coprifuoco, Letta: “Mai più no della Lega”. Salvini risponde: “Vuole gli italiani a casa”

ROMA – “Draghi ha tenuto il punto e secondo me ha fatto bene. Io non voglio creare problemi ma, sommessamente, suggerisco, perché voglio che il Governo vada avanti per due anni, di considerare che se è successo una volta non deve succedere mai più. Se non vuole stare al Governo, la Lega non ci stia“. Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a ‘In mezz’ora in più‘ su Raitre, con riferimento all’astensione della Lega in CdM sul dl riaperture.

“Oggi Salvini- aggiunge- sta partecipando a una raccolta firme contro il coprifuoco che il Governo, di cui lui fai parte, ha deciso”.

La risposta del leader della Lega non tarda ad arrivare.

SALVINI: LETTA VUOL ITALIANI IN CASA, NOI RIVOGLIAMO LA VITA

“Il segretario del Pd Letta non si fida degli italiani e li vuole tenere ancora chiusi in casa.

Io mi fido degli italiani e vorrei che tornassero a vivere, lavorare, sorridere. #nocoprifuoco”. Lo scrive su Twitter Matteo Salvini.