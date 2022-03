Su Rainews24 il primo tg italiano in lingua ucraina

ROMA – Un telegiornale in lingua ucraina, per fornire notizie ai tanti rifugiati arrivati in Italia dopo l’invasione da parte della Russia avvenuta un mese fa. A lanciare l’iniziativa è Rainews24 che a partire da oggi, 25 marzo, dalle ore 15, per cinque minuti, ogni giorno manderà in onda un notiziario nella loro lingua. Nella parte conclusiva la trasmissione prevederà un punto sulla situazione militare e sui contatti internazionali delle ore precedenti affidato a una giornalista o un giornalista della redazione Esteri.

“La scelta compiuta dalla Rai risponde a un’esigenza nuova che si pone in questa fase per il servizio pubblico”, ha affermato l’Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes. “Il canale dell’Azienda riservato all’informazione 24 ore su 24 aggiunge un altro importante contributo alla conoscenza della realtà per la quale sono con grande impegno al lavoro inviati, corrispondenti e giornalisti delle redazioni di Tg1, Tg2, Tg3, del giornale radio e del sito www.rainews.it”, ha detto Fuortes.

DI MAIO: “BENE TG RAI IN LINGUA UCRAINA, COSÌ SI FA ACCOGLIENZA”

“Alle 13 sarò intervistato su RaiNews, che da oggi trasmetterà il primo tg italiano in lingua ucraina, con aggiornamenti sulla guerra. Un’iniziativa molto utile per i rifugiati in Italia. Anche questa è accoglienza”. Così su Twitter il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio accoglie favorevolmente l’iniziativa del servizio pubblico.