“Basta manganellate”, lo striscione degli studenti a Venezia

ROMA – “Basta manganellate sugli studenti”. È la scritta calata dal ponte di Rialto, a Venezia, dalla Rete degli Studenti Medi di Padova e da Udu Venezia, Verona e Padova per esprimere il loro dissenso rispetto agli episodi di “inaudita violenza” contro gli studenti, avvenuto a Pisa nei giorni scorsi da parte della polizia. “Non possiamo stare zitti davanti alle continue violenze della polizia contro gli studenti- dice Marco Nimis, coordinatore della Rete degli Studenti Medi del Veneto- basta manganelli e repressione, basta violenza contro chi protesta pacificamente. Al governo, che si sta nascondendo dietro un vergognoso silenzio, vogliamo dire che siamo in piazza per rivendicare la nostra libertà di manifestare. Come a Pisa, da Venezia e da tutto il Veneto oggi dimostriamo contrarietà alla repressione di Piantedosi, che ancora una volta si dimostra forte solo con i deboli”.

Secondo Marco Dario, coordinatore di UDU Venezia, l’autorevolezza delle forze dell’ordine “non si misura con i manganelli” e ricorrervi nei riguardi della popolazione studentesca è “più che mai un fallimento di Stato. Eppure ormai ogni settimana siamo testimoni di gravi episodi d’abuso di potere contro giovani e studenti che vogliono manifestare pacificamente il loro dissenso alle politiche del governo”.

Gli studenti, quindi, non ci stanno: “I codici identificativi per le forze dell’ordine sono una prima misura indispensabile che richiediamo da anni, così come lo è una presa di posizione collettiva immediata. Il nostro Paese sembra assopito di fronte ad avvenimenti di questa portata, ma la nostra generazione è pronta a farsi sentire riprendendosi i propri spazi”. Per questo gli studenti, insieme ai lavoratori e alla popolazione civile di Padova, hanno organizzato per questa sera alle ore 18.30 davanti a palazzo Moroni una manifestazione, per “dire basta alla repressione. Più manganellano, più forte sarà la risposta in piazza. Non siamo intenzionati a desistere”.