Ucraina, Natasha Stefanenko: “Siamo fratelli, si torni presto alla ragione”

ROMA – “In tanti mi chiedono cosa penso riguardo alla crisi Russia-Ucraina. E mi chiedono un giudizio. Come potrei? Mi sento come una mamma che ha due figli che litigano, da tanto tempo. Uno più grande e forte, l’altro più fragile ma orgoglioso e pronto a rispondere. Poi uno dei due tira fuori un’arma e pur senza voler uccidere ferisce l’altro. Russi e ucraini sono fratelli. Un’arma non dovrebbe neppure esistere. Pensate di vederla in mano ad un figlio che la punta contro il fratello. È solo un enorme dolore”. Lo scrive in un post su Facebook Natasha Stefanenko, attrice, conduttrice televisiva ed ex modella russa naturalizzata italiana.

“Mi auguro che il prima possibile si torni alla ragione- prosegue Stefanenko- e il tavolo della diplomazia prevalga su quello della guerra. I problemi di quell’area durano da sempre e purtroppo negli ultimi 8 anni si sono accentuati, fino all’esasperazione. Qualcuno dall’esterno, presunto amico, non ha aiutato a trovare soluzioni e ci sono tanti retroscena che pochi conoscono e che rendono tutto più complicato. Ma prego che quanto prima tutto finisca e io possa abbracciarli di nuovo entrambi. Nel frattempo sono vicina a tutti quelli che stanno soffrendo in quell’area e che increduli subiscono ed assistono ad una realtà inimmaginabile fino a ieri. La pace e l’amore devono prevalere, sempre”.