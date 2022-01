Caos quarantene a scuola, Floridia: “Ridurremo giorni”

ROMA – “Stiamo lavorando per rivedere le norme della quarantena, perché effettivamente molti ragazzi si trovano a stare a lungo in quarantena pur essendo in salute. Quindi sicuramente, almeno per i più piccoli, dobbiamo cominciare a ridurre i giorni di quarantena. Ma non è una scelta che possiamo prendere in autonomia come ministero dell’Istruzione”. Così la sottosegretaria Barbara Floridia intervenuta questa mattina in diretta a Radio Cusano Campus.

“Abbiamo osservato che nonostante le molte difficoltà, le scuole hanno riaperto, come volevamo tutti e come il Paese ha bisogno che sia. Ma questo non è accaduto senza difficoltà. Anche perché abbiamo riaperto nel momento del picco di Omicron – ha aggiunto Floridia -. Stiamo dando Ffp2 alle scuole, dove la normativa lo prevede, per aiutare i presidi affinchè nonostante le difficoltà che conosciamo possiamo continuare a mantenere la scuola aperta.