VIDEO | Violenza donne, rettore Federico II ricorda Adalgisa Nicolai: “Giornata triste”

NAPOLI – “Oggi è una giornata triste, difficile, un sentimento profondo che tocca tutta la nostra comunità accademica e anche quella di Agraria. Attenzione a quello che succede nelle case e cerchiamo di educare le persone al rispetto degli altri. Il femminicidio è una patologia della nostra società e tutte le istituzioni, come anche la Federico II, stanno lavorando molto per educare le persone e far capire che è una sconfitta per tutti”. Così il rettore della Federico II di Napoli, Matteo Lorito, a margine della cerimonia, nel bosco della Reggia di Portici del dipartimento di Agraria della Federico II, in cui è stata scoperta una panchina rossa e piantato un albero di Jacaranda per ricordare la professoressa Maria Adalgisa Nicolai, barbaramente assassinata il 27 luglio 2020 dal suo ex-compagno.

“Il comitato unico di garanzia – spiega la presidente del Cug della Federico II Concetta Giancola – ha voluto organizzare questo evento, insieme al coordinamento napoletano Donne nella scienza e a tutti i colleghi e le colleghe del dipartimento, per onorare la memoria di Adalgisa, ma anche perchè il comitato, nella ricorrenza del 25 novembre, organizza ogni anno un evento di formazione informazione rivolto ai nostri giovani”. Per Giancola “oltre a questi eventi c’è bisogno di azioni concrete. Una di queste è l’ampliamento dello sportello di ascolto dell’ateneo anche ai casi di violenza. Nel secondo semestre attiveremo, poi, un corso di Psicologia del genere, coordinato dalla professoressa Caterina Arcidiacono, rivolto – conclude – a tutti gli studenti della Federico II”.