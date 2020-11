Tg Musica, edizione del 24 novembre 2020

ACHILLE LAURO PUBBLICA IL 4 DICEMBRE IL SIDE PROJECT ‘1920’

Achille Lauro torna il 4 dicembre con il nuovo side project dal titolo ‘1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band’, disponibile su tutte le piattaforme digitali e negli store fisici in formato cd e vinile. Otto tracce tra cover, come ‘My Funny Valentine‘, ‘Tu vuò fa’ l’americano‘ e ‘Jingle Bell Rock’, inediti, come ’Piccola Sophie’ e ‘Pessima e Chicago’, e riedizioni, come ‘Cadillac 1920‘ e ‘Bvlgari Black Swing‘. Tra i featuring in tracklist quelli con Gigi D’Alessio, Izi, Gemitaiz e Annalisa. Il nuovo progetto discografico, già disponibile in pre order, rappresenta per l’artista la prima esperienza di produzione di un intero album live, attraverso cui chiude la trilogia di repack del passato iniziata con ‘1990’ e proseguita con ‘1969 – Achille Idol Rebirth’.

MINA TORNA CON UN PROGETTO ANTOLOGICO: ‘ITALIAN SONGBOOK’

Un progetto antologico per ripercorrere le canzoni più belle della sua carriera. Mina torna sulla scena musicale il 27 novembre con ‘Italian songbook’, un cofanetto che racchiude i brani e le cover interpretate negli anni dalla ‘tigre di Cremona’. Due i cd che arrivano in tutti i negozi come inizio di un filone in divenire. Si tratta di ‘Cassiopea’ e ‘Orione’, prime tappe di un percorso alla riscoperta dell’immenso repertorio di Mina. Nel progetto, però, spazio anche agli inediti. I primi due, nella tracklist di questa prima uscita, sono ‘Un tempo piccolo’ e ‘Nel cielo dei bars’.

DIODATO SBARCA SU RAIPLAY CON UNA DOCU SERIE

La narrazione di mesi inaspettati e fuori dal comune. È questo in breve ‘Storie di un’altra estate’, la docu serie realizzata da Diodato che arriva su RaiPlay dal 29 novembre. Il cantautore sbarca sulla piattaforma per raccontare il viaggio fatto nei mesi scorsi con i suoi live ristretti a causa Covid e le sensazioni provate in un tour completamente diverso da quelli che aveva vissuto fino ad oggi. Una serie di concerti che, non a caso, hanno avuto come titolo quello del progetto video che si appresta a pubblicare. Il documentario è anche un viaggio tra passato, presente e futuro in cui Diodato si è messo a nudo sul profilo artistico e personale.

NATALE IN ANTICIPO, CRESCIUTO L’ASCOLTO DEI BRANI FESTIVI

Non siamo ancora a dicembre, ma il clima natalizio si fa già sentire, come testimoniano gli ultimi dati svelati da Spotify. Sulla piattaforma sono già 6,5 miliardi i minuti di musica natalizia ascoltata in tutto il mondo quest’anno con 37 miliardi di stream. Un incremento che si è rilevato ad ottobre scorso quando gli ascolti della ‘Top ten Christmas songs’ attestavano un +25% rispetto ad ottobre 2019. In questa statistica, è Mariah Carey a regnare su tutti. La cantante è la più ascoltata, con oltre 4 milioni di stream, con il grande classico ‘All I Want for Christmas is you’. Chiudono la top ten ‘Last Christmas’ degli Wham! e ‘Let it snow! Let it snow! Let it snow’ di B. Swanson Quartet e Frank Sinatra. Al primo posto della classifica degli album ‘Christmas’ di Michael Bublè.