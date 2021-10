A Liana Calvesi (Fidal Vda) premio ‘Athletics Women’s Leadership Award’

AOSTA – Liana Calvesi, presidente dell’atletica Sandro Calvesi, ha vinto il premio “European Athletics Women’s Leadership Award”, messo in palio dalla European Athletics, il massimo organismo continentale di atletica. L’ufficialità del riconosicmento, arrivato dopo la nomina da parte della Fidal nazionale, giunge da Losanna, dove ieri si è tenuto il Congresso dell’European Athletics che ha eletto alla massima carica continentale il bulgaro Dobromir Karamarinov.

Un titolo che va “ai successi che hai raccolto nel corso della tua carriera sportiva- ha affermato il presidente federale Stefano Mei in una comunicazione trasmessa alla Calvesi- in diversi ruoli e momenti della tua vita, la tua grande passione e dedizione per il nostro Sport e per i valori che esso incarna, e ritenendoti pertanto un esempio per tutto il nostro mondo e un modello positivo che può ispirare altre donne dell’atletica a tutti i livelli”. Per Liana Calvesi si tratta di “un riconoscimento internazionale molto prestigioso di cui sono molto soddisfatta e che testimonia, da un proscenio di altissimo livello, la passione e l’impegno che da anni riservo allo sport che amo, l’atletica leggera”.