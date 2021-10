Aperte le adesioni per la 1022a Fiera di Sant’Orso

AOSTA – Iscrizioni aperte, anche in modalità telematica, per gli espositori che intendono partecipare alla 1022a Fiera di Sant’Orso, in programma nel centro storico di Aosta il 30 e 31 gennaio prossimi. La manifestazione comprenderà anche l’Atelier des métiers, riservato alle imprese iscritte nel Registro dei produttori di oggetti di artigianato, il padiglione enogastronomico con le imprese del settore agroalimentare, entrambi in programma dal 28 al 31 gennaio 2022, e lo street food valdostano con la vendita di piatti preparati con prodotti del territorio, previsto al Teatro Romano il 30 e il 31 gennaio 2022.

Le adesioni dovranno pervenire entro venerdì 20 novembre alla Struttura attrattività del territorio, internazionalizzazione e artigianato di tradizione. I professionisti dei settori tradizionale, equiparato e non tradizionale e le imprese enogastronomiche potranno presentare la propria richiesta d’adesione online, accedendo previa autenticazione all’area “artigianato” del sito della Regione, oppure via pec. Gli hobbisti dovranno invece scaricare il modulo d’adesione dal sito regionale, alla voce “artigianato”, e farlo pervenire via mail, tramite raccomandata o consegna a mano, unitamente ad un documento d’identità in corso di validità, agli uffici regionali di piazza della Repubblica ad Aosta.