Al Gf Vip pace fatta tra Elenoire e Luca. Ma la rabbia era solo strategia?

BOLOGNA – Dopo la litigata e le parole grosse volate ieri tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino, nella casa del Grande fratello vip sembra tornato il sereno. I due, in serata, hanno avuto un momento di chiarimento, stavolta pacato, e si sono abbracciati a lungo. Luca le ha chiesto scusa per essersi allontanato da lei in modo brusco (dopo la puntata di giovedì) e di essere stato freddo. Mostrandosi dispiaciuto, le dice: “Scusami, a volte non ho tatto“. E ancora: “Io non pensavo di dirti quelle cose”. Elenoire lo abbraccia a lungo e poi gli dice: “Io non riesco a fare questo gioco se non ci sei tu“.

“PIANGO PERCHÈ TI VOGLIO BENE”

Lo chef, che la accarezza sulla spalla, la rassicura: “Questo gioco lo facciamo in due, ma non devi piangere, stammi a sentire”. Lei però, continuando ad abbracciarlo, continua anche a piangere. “Ma perchè piangi?”, le chiede Luca. “Perchè ti voglio bene”. Alla fine il momento tenero si interrompe così: “Dai, mi vado a mettere a letto che c’ho sonnissimo”. Alle amiche, poco dopo, Elenoire racconta raggiante di avere fatto pace con Luca. E aggiunge: “In questi giorni mi è mancato tantissimo”.

“ADESSO SI VA AVANTI ALMENO TRE PUNTATE”

La sfuriata di Elenoire di ieri, però, non è passata inosservata. Il pubblico da casa (che sxcambia opinioni e commenti in tempo reale sui social) si è infatti chiesto se sia trattata di una vera arrabbiatura dovuta alla delusione, oppure se invece non sia stata una mossa strategica per mettersi in mostra e catalizzare l’attenzione su di sè. A supporto di questa tesi, poi, gira anche un video in cui, all’interno dellaCasa, si sente Elenoire che parla con alcuni coinquilini e dice “Be’, adesso si va avanti almeno tre puntate“. Poi scoppia a ridere.

