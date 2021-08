Cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici di Tokyo 2020, applausi per la bandiera dell’Afghanistan

Dal nostro inviato Mirko Gabriele Narducci

Foto Bizzi/Cip



TOKYO – È iniziata da pochi istanti allo stadio Olimpico di Tokyo la Cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici 2020, 16 giorni dopo la chiusura dell’Olimpiade. Esattamente come lo scorso 23 luglio, l’evento si svolge nell’impianto vuoto, senza la presenza del pubblico fatta eccezione per una rappresentanza di studenti giapponesi, a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. A portare la bandiera azzurra saranno la schermitrice Bebe Vio e il nuotatore Federico Morlacchi.Foto Bizzi/Cip

L’ITALIA ENTRA NELLO STADIO DI TOKYO

L’Italia ha fatto il suo ingresso nello Stadio di Tokyo durante la Cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici. A portare il Tricolore Bebe Vio e Federico Morlacchi: come per l’Olimpiade poco più di un mese fa, è la prima volta in una Paralimpiade che il ruolo di alfiere viene ricoperto da due atleti, un uomo e una donna, per promuovere la parità di genere. La delegazione dell’Italia, in completo bianco, sfila come 14esima nell’ordine di ingresso.

APPLAUSI PER BANDIERA AFGHANISTAN DURANTE CERIMONIA

Applausi dei presenti allo Stadio di Tokyo, durante la Cerimonia di apertura della XVI Paralimpiade, al momento dell’ingresso della bandiera dell’Afghanistan, portata simbolicamente da un volontario in rappresentanza degli atleti che non hanno potuto prendere parte ai Giochi.