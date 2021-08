Tokyo 2020, alla cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici ci sarà anche la bandiera dell’Afghanistan

TOKYO – Alla cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici di Tokyo ci sarà anche la bandiera dell’Afghanistan, in “segno di solidarietà” nei confronti degli atleti che non sono potuti partire per il Giappone dopo che i talebani hanno preso il controllo del Paese. Lo ha annunciato il presidente dell’International Paralympic Committee, Andrew Parsons, intervenendo durante il media briefing tenutosi oggi al Main Press Centre di Tokyo in vista della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, in programma domani alle 13 ora italiana.



La bandiera afghana sfilerà nello Stadio Olimpico sventolata da un rappresentante dell’UNHCR, l’Agenzia dell’ONU per i rifugiati.