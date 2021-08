A Napoli vaccino in piazza in cinque comuni

NAPOLI – Il camper dei medici dell’Asl Napoli 2 vaccinerà in piazza contro il Covid in cinque nuove tappe a partire da mercoledì 25 agosto fino a domenica 29. Dalle 19 alle 23 potranno accedere al camper solo i residenti nei Comuni dell’Asl Napoli 2 Nord, senza necessità di alcuna prenotazione. Verrà somministrato il vaccino Pfizer. I minori di 18 anni dovranno essere accompagnati dai genitori o dai rappresentanti legali.



L’obiettivo della campagna itinerante è avvicinare alla vaccinazione quanti ancora non hanno fatto questa scelta, per questa ragione nelle piazze si effettueranno solo prime dosi. I “richiami” saranno programmati presso il centro di vaccinazione più vicino. In questi stessi giorni l’Asl sta portando avanti un altro tour nei sei Comuni dell’isola di Ischia. Ad oggi sono stati oltre 5mila i cittadini che si sono sottoposti a vaccinazione nei tour itineranti organizzati dall’Asl Napoli 2 Nord nelle piazze dei propri Comuni.

“La campagna vaccinale non va in vacanza. I dati sull’ospedalizzazione – ricorda Antonio d’Amore, direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord – ci dicono chiaramente che il vaccino è l’unico farmaco capace di prevenire drasticamente su vasta scala le forme più gravi di sindrome da Covid19, intervenendo sia sui contagi che sulle ospedalizzazioni. Ad oggi circa 700mila dei nostri cittadini si sono sottoposti a vaccinazione. È importante che le ultime migliaia di persone non ancora vaccinate seguano questa strada, per questa ragione abbiamo scelto di continuare i tour nelle piazze dei nostri Comuni. Ringrazio ancora i sindaci – conclude – per l’entusiastica e pronta disponibilità con cui ci hanno garantito il supporto”. Il tour in programma da domani toccherà i Comuni di Bacoli, Monte di Procida, Frattamaggiore, Giugliano e Quarto.