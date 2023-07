Vento e pioggia, una donna muore schiacciata da un albero a Lissone. Nuova allerta temporali

BOLOGNA – C’è un ennesimo morto per il maltempo: la vittima è una donna, decedura oggi a Lissone, in provincia di Monza Brianza, a causa della caduta di un albero. La donna, 58 anni, è morta mentre camminava a piedi in via Braille: stava andando a lavorare. L’incidente mortale è avvenuto nel bel mezzo del violento nubifragio che ha investito la Lombardia intorno alle 13.45 (ma il maltempo prosegue da ieri), colpendo in particolare la zona di Monza Brianza, Milano e Varese. Gli interventi dei Vigili del fuoco sono stati centinaia: oltre alla pioggia e alla grandine, c’erano fortissime raffiche di vento. Sono caduti alberi (che hanno colpito anche automobili), si sono scoperchiati tetti e si sono verificati allagamenti.

#Maltempo #Lombardia, dal primo pomeriggio #vigilidelfuoco in azione: decine di interventi per piante cadute, tetti scoperchiati e allagamenti, #Milano, #MonzaBrianza e #Varese (video) le province più colpite. A Lissone (MB) una donna è morta per il crollo di un albero #24luglio

La linea M2 della metropolitana di Milano è stata chiusa per qualche ora nel tratto tra Vimodrone e Cernusco a causa degli alberi caduti. Sempre a Milano i Vigili del fuoco hanno salvato un uomo rimasto intrappolato nel suo garage che si era riempito d’acqua. Alcune persone sono rimaste ferite a causa di alberi caduti sopra auto a Legnano, in provincia di Milano.

A Monza molti danni con alberi caduti, chiusi il Parco e la Stazione ferroviaria il cui tetto in parte è stato scoperchiato. A Legnano sono caduti 3 alberi due dei quali su auto con persone a bordo, 2 persone soccorse dal 118. Allagamenti diffusi a sottopassi. A Milano in viale Zara è stata segnalata la caduta di alberi e grossi rami sulle autovetture in transito e parcheggiate al bordo strada. Nel quartiere Lambrate un albero è caduto in zona Politecnico.

A MONZA SI SCOPERCHIA LA STAZIONE

Il maltempo a Monza ha scoperchiato parte del tetto della stazione ferroviaria. Numerosi gli alberi caduti in città, si apprende, anche se per un bilancio complessivo serviranno ancora alcune ore. Domani è previsto il concerto di Bruce Springsteen.

A MONZA SALVATE 2 PERSONE NEL SOTTOPASSO DI VIA CASATI

Due persone sono state salvate oggi intorno alle 14 a Monza nel famigerato sottopasso di via Casati a Monza, diventato una pozza d’acqua alta tre metri per effetto della violenta tempesta con grandine e raffiche di vento che si è abbattuta sulla città. Gli agenti si sono tuffati nella pozza traendo in salvo prima una donna di 64 anni- che era stata risucchiata dal flusso dell’acqua precipitando nel vuoto per circa 10 metri, come ha spiegato ai poliziotti- poi un autotrasportatore che era rimasto bloccato nell’abitacolo del mezzo. La donna è stata accompagnata al San Gerardo in buone condizioni.

TRENI, RESTA SOSPESA LA MILANO-LECCO DOPO DANNI A MONZA

Resta sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Lecco interrotta dalle 13.55 per danni nella stazione di Monza dovuti al maltempo che ha scoperchiato in parte la stazione. Riattivate invece le linee Milano-Chiasso alle 16.50 e Rho-Gallarate alle 17.00.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana “sono al lavoro per le necessarie verifiche sull’infrastruttura e riattivare la circolazione non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza. In corso- conclude Fs- la riprogrammazione dell’offerta commerciale”.

SALA OPERATIVA FERROVIENORD RIPRISTINATA IN 90 MINUTI

Alle 13.45 circa di oggi, a causa della fortissima ondata di maltempo che colpito la zona di Saronno, la sala operativa di Ferrovienord “ha temporaneamente perso la connettività con i posti periferici e non era più in grado di avere il controllo sulla circolazione del ‘ramo Milano’ che è stata fortemente rallentata per l’applicazione delle procedure di gestione della circolazione in ‘regime degradato'”.

Lo fa sapere l’azienda precisando che “grazie all’attivazione immediata dei sistemi di backup e di ripristino, dopo circa 15 minuti si sono ripristinate le prime tratte in ‘disaster recovery'”. Dopo 90 minuti, il sistema è tornato a funzionare per intero”.

La circolazione dei treni sulla rete Ferrovienord sta subendo ritardi medi di 60 minuti, cancellazioni e limitazioni di percorso.

RECORD DI PIOGGIA A VARESE

Il record di pioggia a Varese con 44 mm, seguita dai 34 di Monza Brianza e i 33 di Milano. Il maltempo che sferza la regione, iniziato alle 14, sta interessando l’Alta Pianura e la Fascia Prealpina con rinforzi di vento e grandinate. I livelli idrometrici dei principali corsi d’acqua monitorati attualmente si mantengono al di sotto delle soglie di allertamento, fatta eccezione per il Seveso e il Lambro che, rispettivamente, nelle stazioni di via Valfurva e di via Feltre (con evacuazione della vicina comunità Exodus) hanno superato la soglia di ordinaria criticità. Il livello dei due torrenti, dice la Regione, è attualmente in diminuzione.

NUOVA ALLERTA ARANCIONE A MILANO PER TEMPORALI

Continua l’instabilità meteo che interessa anche l’area di Milano. Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato una nuova allerta arancione (rischio moderato) per possibili temporali nelle prossime 24 ore. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. L'”allerta arancione” per rischio temporali e l'”allerta gialla” per rischio idrogeologico è valida fino alle 18 di domani, martedì 25 luglio.