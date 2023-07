Grande Fratello, al via la nuova edizione ‘targata’ Pier Silvio Berlusconi

ROMA – Dopo aver annunciato i palinsesti invernali, Mediaset sta cominciando a svelare i dettagli della futura programmazione. Tra i reality più attesi c’è sicuramente il Grande Fratello. La porta della casa più spiata d’Italia si aprirà l’11 settembre e a condurre lo show di Canale 5 sarà ancora una volta Alfonso Signorini. Chi non siederà più in trasmissione, invece, saranno le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, che lasceranno il posto alla giornalista Cesara Buonamici, al momento unico nome in studio. Addio anche a Giulia Salemi, che seguiva la parte social.

GRANDE FRATELLO, CHI ENTRERA’ NELLA CASA?

A cambiare sarà anche il cast che entrerà nella casa: un mix di volti noti e non, per tornare alle origini. Stando a quanto riportato da Tv Blog, si tratterà di dieci nip e dieci vip, che verranno presentati alla prima puntata.

Per quanto riguarda gli appuntamenti settimanali, questi saranno due: probabilmente il lunedì e il giovedì. La vera novità di quest’anno, però, sarà la nuova ‘direzione’, quella targata Pier Silvio Berlusconi. L’amministratore delegato di Mediaset, ha fatto sapere di volere un’edizione meno trash e con meno liti.