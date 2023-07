Emergenza sangue in Sardegna, Aou Sassari: “Mancano 30.000 sacche”

CAGLIARI – In Sardegna la carenza di sangue rappresenta sempre più un’emergenza. In base ai dati diffusi oggi dall’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari, nell’isola mancherebbero all’appello circa 30.000 sacche, essenziali, ricorda il direttore del centro trasfusionale dell’Aou, Pietro Manca, per i talassemici, le emergenze mediche e le operazioni chirurgiche. La stessa azienda sta portando avanti una serie di iniziative per promuovere la donazione, che sta già dando i suoi frutti: l’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Sassari ha infatti lanciato una campagna di sensibilizzazione rivolta ai propri iscritti. “Donare sangue può salvare anche la tua vita”, lo slogan scelto dall’ordine per incoraggiare alla partecipazione di un importante gesto altruistico.

“Quest’anno ricorre il 100° anniversario della nascita dell’Albo degli architetti in Italia e questo è stato un modo originale e carico di generosità per celebrare questa importante ricorrenza- ricorda Pietro Peru, presidente dell’Ordine degli architetti sassaresi-. Abbiamo accolto molto volentieri l’invito del centro trasfusionale dell’Aou di Sassari che il dottor Manca ha fatto durante un incontro avvenuto qualche tempo fa insieme a tutte le professioni tecniche”.

L’intento, prosegue, “è quello di garantire almeno ogni due mesi una raccolta sangue a rotazione. Vorremmo che ci fossero almeno due o tre appuntamenti fissi all’anno in modo da garantire delle donazioni periodiche. Una sorta di rotazione ciclica per sensibilizzare gli iscritti di tutti gli ordini a donare con una cadenza organizzata in modo da convincere sempre più persone”.

La donazione di sangue “è un processo sicuro e controllato e le persone possono donare sangue periodicamente senza danni alla loro salute- spiega Manca-. Anzi, donare è positivo perché lo stato di salute del donatore viene monitorato ogni volta. Agosto è alle porte e rinnovo l’appello a tutte le associazioni, organizzazioni, ordini e singoli cittadini di venire a donare il sangue prima di andare in vacanza”.

