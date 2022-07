Verstappen vince il Gp di Francia. Leclerc a muro: “Se perdiamo il Mondiale è colpa mia”

(Foto dal profilo Twitter di @Max33Verstappen)

ROMA – La Ferrari di Charles Leclerc è fuori dai giochi, al Gp di Francia. Il monegasco è finito a muro al 19esimo giro, lasciando a Max Verstappen il comando della corsa.

Max Verstappen ha, quindi, vinto il Gp di Francia, dodicesima gara del Mondiale di Formula 1. Il campione del mondo della Red Bull ha approfittato di un incidente di Charles Leclerc

al 18esimo giro. Dietro l’olandese le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Quinto Carlos Sainz, in rimonta dalla 19esima posizione.

“NON POSSO FARE QUESTI ERRORI, SE PERDIAMO MONDIALE COLPA MIA”

“Non c’entra l’affidabilità, ho avuto un problema con la retromarcia quando ero già a muro, non potevo andare indietro. Ma quello è un dettaglio. Io non posso fare questi errori, da inizio anno sono a un livello molto alto e non posso fare questi errori. E’ inaccettabile. Se a fine anno perdiamo il Mondiale per 32 punti, so da dove vengono. Vengono da me: Imola e qua”. Così un amareggiato Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport, dopo il ritiro al Gp di Francia. Totale ammissione di colpa per il Ferrarista: “Spingiamo tutti, e non è una scusa. Non ero consapevole di avere la radio accesa e avrei preferito urlare tra me e me”.

