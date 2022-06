Tumore al seno, arriva il podcast sulla terapia neoadiuvante

di Laura Monti

ROMA – ‘Dottore, Posso chiederle? Parliamo di Neoadiuvante’. È questo il titolo della nuova iniziativa di IncontraDonna Onlus, associazione di volontariato che dal 2008 si occupa di divulgazione per la prevenzione del tumore del seno. Per dar voce alle pazienti, l’associazione IncontraDonna ha ideato un podcast con l’obiettivo di “rendere espliciti i dubbi, le paure e le emozioni che accompagnano le pazienti durante il percorso di terapia neoadiuvante”, si legge nella nota stampa dell’associazione.

IL PODCAST

Protagonista delle puntate è Sandra, una donna che ha vissuto e sta tutt’ora vivendo sulla propria pelle questo percorso e adesso si è messa in gioco per sostenere tutte le donne che stanno attraversando un’esperienza simile alla sua. Sarà sempre Sandra a porre ai dottori dall’altra parte del microfono le domande utili ad a esprimere i dubbi di chi oggi affronta la terapia neoadiuvante. L’accento del podcast è infatti posto proprio sulla comunicazione tra medico e paziente e proprio il vissuto di quest’ultimo diventa lo strumento per raccontare la terapia.

‘Dottore, posso chiederle?’ prevede 3 episodi, di cui il primo è uscito mercoledì 15 giugno ed è adesso disponibile su Spotify. Vi ha preso parte Adriana Bonifacino, senologa con più di 40 anni di esperienza nel settore, presidente di IncontraDonna e autrice del libro ‘Le donne mi chiedono’. L’episodio verte su cosa sia la terapia neoadiuvante, cosa significa per le pazienti questa terapia e perché viene sempre piu utilizzata. Il secondo episodio è uscito mercoledì 22 e ha visto la partecipazione Anna Costantini, psiconcologa e consigliera nazionale di Sipo (Società Italiana di Psiconcologia): il contenuto ha riguardato l’importanza del supporto psicologico nelle pazienti con tumore al seno. Il podcast è realizzato con il contributo non condizionante di Roche.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it