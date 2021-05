Regionali, de Magistris: “Potrei dimettermi da sindaco per dedicarmi alla Calabria”

NAPOLI – “Dimettermi per fare la campagna elettorale in Calabria? Appena si entrerà nell’ufficializzazione prenderò questa decisione. Credo a ferragosto deciderò e forse a quel punto potrei anche dedicarmi totalmente alla Calabria. Ancora non lo so e devo pensarci bene”. Lo ha spiegato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris rispondendo a una domanda nel corso di una intervista a Un giorno da pecora su Radio 1.