Incidente sulla tangenziale di Catania, strada chiusa e poi riaperta

PALERMO – Incidente stradale sulla tangenziale Ovest di Catania, dove il traffico è rimasto bloccato nella carreggiata in direzione Siracusa per tutta la mattinata. L’arteria è stata poi riaperta L’incidente ha coinvolto un furgone di una ditta che stava facendo lavori di manutenzione lungo il ciglio stradale e un autoarticolato che trasportava materiale di risulta, vicino allo svincolo per San Giorgio.

SUL POSTO POLSTRADA, VIGILI DEL FUOCO, 118 E ANAS

Lievemente ferito nell’incidente l’autista del mezzo pesante, trasportato in ospedale dal 118. I sanitari sono intervenuti sulla tangenziale insieme con una squadra del distaccamento Sud del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania. Sul luogo dell’incidente anche la polizia stradale e il personale Anas.