Tg Musica, edizione del 24 marzo 2020

PLACIDO DOMINGO POSITIVO AL CORONAVIRUS

Placido Domingo è risultato positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo lo stesso artista sul suo profilo Facebook. Il tenore ha manifestato i sintomi di febbre e tosse e adesso è in isolamento insieme alla sua famiglia. “Chiedo a tutti- scrive Domingo nel post- di essere estremamente attenti, di seguire le linee guida di base lavandosi frequentemente le mani, mantenendosi a una distanza di almeno un metro dagli altri, facendo tutto il possibile per impedire la diffusione del virus”. “Vi prego- aggiunge- di seguire le indicazioni e le norme stabilite dai vostri governi, per restare al sicuro e proteggere non solo voi stessi, ma l’intera nostra comunità”;

MUSICA CHE UNISCE, RAI 1 ORGANIZZA CONCERTO VIRTUALE

Gli artisti italiani uniti per aiutare la protezione civile in un evento unico: ‘Musica che unisce’, il concerto che andrà in onda il 31 marzo in prima serata su Rai Uno e in contemporanea su Radio Italia. Tra i cantanti che si alterneranno in una staffetta musicale Alessandra Amoroso, Andrea Bocelli, Marco Mengoni, Tommaso Paradiso, Mahmood, Diodato, Calcutta, Elisa, Fedez, Francesca Michielin, Tiziano Ferro, Emma, Gianni Morandi e molti altri. Gli artisti regaleranno al pubblico, senza interruzioni pubblicitarie, inediti set live, rigorosamente realizzati dalle loro abitazioni. Tra gli ospiti anche personaggi come Luca Zingaretti, Paola Cortellesi, Roberto Bolle e grandi campioni dello sport come Valentino Rossi, Federica Pellegrini e Bebe Vio. A commentare la voce di Vincenzo Mollica;

I PEARL JAM PUBBLICANO UN NUOVO DISCO, GIGATON

I Pearl Jam pubblicano venerdì 27 marzo ‘Gigaton’. La band ha scelto di far uscire il disco del proprio ritorno, nonostante l’emergenza Coronavirus, come simbolo di reazione in un periodo in cui la release di molti lavori viene posticipata. Il gruppo- assente discograficamente dal 2013- ha, in questi giorni, espresso solidarietà per gli “amici italiani” dopo aver ricevuto la lettera di un fan di Bergamo che racconta la drammatica situazione nella città. “State attenti e non uscite di casa se potete”, ha detto in un video pubblicato sulla pagina Facebook dei Pearl Jam il chitarrista Mike McCready. Il gruppo sarà in Italia il 5 luglio all’autodromo di Imola, per l’unica tappa nel nostro Paese del loro tour;

YOUTUBE ORIGINAL LANCIA IL DOCUMENTARIO SU LEWIS CAPALDI

Youtube Originals pubblica martedì 24 marzo un documentario su Lewis Capaldi. Dopo il successo della serie sulla vita di Justin Bieber, la piattaforma propone “Birthday song”, il racconto di un artista a partire dalla canzone che era alla numero uno dei singoli nel giorno del suo compleanno. Il cantautore britannico è il primo protagonista. Tutto parte il 7 ottobre 1996, giorno in cui è nato e che vedeva alla numero uno “Setting Sun” dei Chemical Brothers con Noel Gallagher. La canzone è il punto di partenza del documentario. Lewis scopre la curiosità e comincia a studiare il brano. Alla fine ne proporrà una cover tutta sua che sarà il filo conduttore del racconto della sua vita e della sua passione per la musica.