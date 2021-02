Promozione turistica: la Liguria punta su Fausto Brizzi e Maurizio Lastrico

GENOVA – Il regista Fausto Brizzi, l’attore e comico genovese Maurizio Lastrico e la chiesa dei Rolli di San Luca. La Regione Liguria punta su calibri da novanta per la nuova campagna di promozione, che coinvolgerà anche lo spot per il Festival di Sanremo, i cui contenuti sono ancora top secret e verranno svelati nel corso di una conferenza stampa il prossimo primo marzo. A solleticare la curiosità, un post del governatore Giovanni Toti, che ha fatto visita al set del noto regista, ormai genovese d’adozione, dopo aver sposato l’ex martellista Silvia Salis. “Cosa succede in città? Si lavora per una grande campagna di promozione turistica. Per ora non posso svelarvi altro…”, scrive Toti.

