Bellanova: “Relazione Bonafede? Difficile sostenerla”

ROMA – Come voterà Iv sulla giustizia? “Valuteremo sulla base della relazione, se si dice oggi che non è pronta si vede che si sta rivedendo qualcosa, noi non decidiamo mai a prescindere. Se le idee sono quelle che Bonafede ha portato avanti in questi anni è difficile che Italia viva possa sostenerla. Noi ascolteremo, quello che lui sa da tempo è che una giustizia giusta per noi non è mai diventare manettari e giustizialisti“. Così Teresa Bellanova a Sky Tg24.

