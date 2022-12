Roma, ecco chi è il giovane rapito in un locale di Ponte Milvio: continuano le ricerche

ROMA – Rapimento in un noto locale di Ponte Milvio, a Roma. Un giovane pregiudicato, appartenente a una famiglia di San Basilio nota alle forze dell’ordine per reati di spaccio, è stato portato via attorno alle 2 di questa notte da un gruppo di sei-sette persone mentre si trovava nel ristorante giapponese Moku, come hanno raccontato alcuni testimoni. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Ponte Milvio. Le ricerche sono ancora in corso.

Il nome del ragazzo scomparso è Danilo Valeri, figlio di Maurizio, che gestisce alcune piazze di spaccio a San Basilio. Proprio la droga e il conflitto per il controllo delle zone a Est di Roma potrebbero essere i motivi del sequestro. Il padre del 20enne, infatti, lo scorso maggio è stato gambizzato al Tiburtino. Continuano le ricerche. Le indagini sono state affidate ai magistrati dell’Antrimafia.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it