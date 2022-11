Due esplosioni a Gerusalemme, un morto e feriti

ROMA – Almeno una persona uccisa e altre 14 ferite: è il primo bilancio di esplosioni che si sono verificate oggi a Gerusalemme, in una stazione di autobus e presso una fermata in un’altra parte della città.

A riferire del numero di vittime sono stati medici e personale sanitario impegnato nelle operazioni di soccorso e assistenza.

🔴 BREAKING: Bombing attack in the Capital of Israel – Jerusalem.



Two bombs exploded in Jerusalem – one near the Central Bus Station and the second in Ramot. There are at least 18 people injured. Please keep Jerusalem in your prayers. pic.twitter.com/94N9v3e8Sv