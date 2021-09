Tg Pediatria, edizione del 23 settembre 2021

– VACCINO, PFIZER: SICURO E BEN TOLLERATO PER BIMBI 5-11 ANNI

“Il vaccino è sicuro, ben tollerato e mostra una robusta reazione neutralizzante già dopo un mese dalla seconda dose”. A dirlo sono le due aziende partner Pfizer e Biontech, che hanno annunciato i risultati positivi dei trial del vaccino anti-Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Dai dati della sperimentazione, appena conclusa, emerge che “ai bambini di questa coorte basterà un terzo della dose: 10 microgrammi anziché 30, ma il ciclo vaccinale sarà completo comunque a due dosi e a 21 giorni di distanza, come per gli adulti. Se la Fda lo approverà, il vaccino sarà somministrato ai bambini americani già da fine ottobre.

– VACCINO, VILLANI (OPBG): ANNUNCIO PFIZER È TRAGUARDO SICUREZZA

“Come pediatra sono estremamente contento dell’annuncio di Pfizer-Biontech. Quello di rendere possibile la vaccinazione nella fascia 5-11 anni è un progetto che si sta realizzando, ma sono in uno stato avanzato promettente anche i trial per i bambini più piccoli, 6 mesi-2 anni e 2-5 anni. In pochi mesi dovremo disporre di un vaccino per tutta l’età evolutiva: questo è un traguardo per raggiungere la sicurezza, ed è un riconoscimento del giusto diritto dei bambini a poter essere vaccinati”. Così Alberto Villani, past president Sip, commenta i risultati degli studi clinici Pfizer-Biontech.

– SITOP: IN ORTOPEDIA PEDIATRICA +20% INDICAZIONI A CHIRURGIA

“L’indicazione alla chirurgia nel trattamento delle fratture all’avambraccio nei bambini (che sono in assoluto le più frequenti dell’arto superiore) è aumentata negli ultimi anni del 20%”. A fornire il dato è Pasquale Guida, presidente del prossimo Congresso della Sitop che si terrà il 30 settembre e il 1° ottobre.

– LE PAROLE DEL CONGRESSO SIPPS: FELICITÀ, RISPETTO E FIDUCIA

Tre parole d’ordine caratterizzano la storia della Sipps: “Felicità, rispetto e fiducia. In questi anni abbiamo dato vita a moltissimi documenti scientifici, guide e raccomandazioni in aiuto delle famiglie. Lavoriamo con passione dal 2004 ed è un impegno che è andato crescendo nel tempo”. Giuseppe Di Mauro, presidente Sipps, inaugura così i lavori del XXXIII congresso nazionale dal titolo ‘Mete vicine… tra sguardi ancora distanti’, in corso a Caserta fino al 26 settembre.

– RABBONE (UNIUPO): NEL 2020 +8% CHETOACIDOSI GRAVE NEI BIMBI

Nel corso del 2020 “non sono stati registrati più nuovi casi pediatrici di diabete, ma sono cresciuti i casi gravi di chetoacidosi”, che è uno degli eventi di esordio più gravi del diabete di tipo 1 nei bambini”. A spiegare l’andamento del diabete in età pediatrica durante la pandemia da Covid-19 è Ivana Rabbone, direttore della Struttura complessa a direzione universitaria (Scdu) di Pediatria dell’Università del Piemonte orientale e referente regionale della Rete diabetologica pediatrica piemontese.