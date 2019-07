Tg Lazio, edizione del 23 luglio 2019

NOVITA’ ATAC: TICKET BUS IN CAMBIO DI BOTTIGLIE PLASTICA

Si chiama ‘+Ricicli +Viaggi’ la nuova campagna di Atac che consentira’ agli utenti di acquistare i biglietti utilizzando bottiglie di plastica da riciclare nelle stazioni metro di Cipro, Piramide e San Giovanni. I passeggeri riceveranno un bonus, al momento fissato in 5 centesimi, per ogni bottiglia di qualunque formato inserita nella macchina fornita dal Coripet, il consorzio per il riciclo. “Possiamo dire di essere la prima grande Capitale europea a presentare questa innovazione” ha commentato la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

ROMA, DOMANI SCIOPERO DI 4 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO

Rischia di essere un’altra giornata nera per i trasporti a Roma quella di domani, quando a causa di uno sciopero nazionale dei sindacati, bus e metro si fermeranno per quattro ore, dalle 12.30 alle 16.30. Lo sciopero riguarda anche la rete bus gestita da RomaTpl e da Cotral e la rete delle ferrovie regionali gestite da Trenitalia. Le Frecce circoleranno regolarmente. Anche i taxi hanno annunciato lo stop, ma dalle 8 alle 12.

ZINGARETTI: CORTE CONTI RICONOSCE LAVORO REGIONE LAZIO

La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Lazio, presieduta da Roberto Benedetti, ha parificato il rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2018. L’anno si e’ chiuso con un saldo in attivo di 730 milioni di euro. “Siamo molto contenti perche’ e’ stato riconosciuto il lavoro fatto in questi anni all’insegna del risanamento” ha spiegato il governatore, Nicola Zingaretti.

Secondo i magistrati contabili, gli equilibri della Regione sono garantiti anche grazie alla permanenza del Piano di rientro dal deficit sanitario.

SABAUDIA OSPITERA’ MONDIALI CANOTTAGGIO DEL 2020

Sabaudia ospitera’ la coppa del mondo di canottaggio in programma dal 10 al 12 aprile del 2020. È stato firmato il protocollo che prevede la prima tappa proprio nella citta’ pontina, alla presenza del governatore Nicola Zingaretti e del presidente del Coni Giovanni Malago’. Alle gare parteciperanno nazionali provenienti da tutto il mondo con circa 1.000 atleti. Il campo di gara si trova nell’area naturale di proprieta’ dell’azienda Vallicola del Lago di Paola, uno specchio d’acqua salmastra situato lungo la costa nel cuore del parco del Circeo e nel territorio comunale di Sabaudia.