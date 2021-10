Tg Lazio, edizione del 15 ottobre 2021

COMUNALI, MINACCE CONTRO MICHETTI SU MURI SUO COMITATO

Minacce e insulti all’indirizzo del candidato a sindaco di centrodestra, Enrico Michetti, sono apparse questa notte sui muri del suo comitato elettorale di via Antonio Malfante. Tra le scritte ‘Michetti fascista’ accompagnata dalla stella a cinque punte delle Brigate Rosse e la minaccia ‘ricordati Piazzale Loreto’. “Sono sconcertato- ha commentato Michetti- Questo è il risultato del clima di odio che si è creato intorno a me e a tutto il centrodestra e che è stato alimentato in tutti questi mesi di campagna elettorale dalla sinistra”. Immediata la solidarietà da parte dello sfidante, Roberto Gualtieri.

GUALTIERI: IN PRIMI 100 GIORNI PIANI RIFIUTI, TRASPORTI E STRADE

“I primi cento giorni saranno dedicati alla pulizia della città, con un nuovo piano rifiuti, al potenziamento del trasporto pubblico e alla manutenzione delle strade”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra a Roma, Roberto Gualtieri, che ha fatto il punto sul lavoro che lo aspetta in caso di vittoria al ballottaggio. “Saranno 5 anni densi di opportunità- ha aggiunto Gualtieri, annunciando l’intenzione di incontrare il presidente del Consiglio Draghi “per definire la governance più adeguata per il Giubileo e anche le risorse”. Nessun nome sulla squadra di governo. “Farò la giunta in tempi rapidi dopo le elezioni” ha concluso Gualtieri.

BARILLARI OCCUPA UFFICI REGIONE: NON HO GREEN PASS MA RESISTO

Il consigliere regionale, Davide Barillari, insieme alla deputata del Gruppo Misto, Sara Cunial, hanno occupato da ieri sera gli uffici della Regione Lazio contro l’introduzione del Green Pass. “Vogliamo dare un segnale forte di resistenza e solidarietà nei confronti di tutti quei lavoratori che da oggi vedranno calpestati i loro diritti e la loro dignità” hanno spiegato Barillari e Cunial in un video postato sui social. “Aspetto le forze dell’ordine che mi dicano che non posso più stare nel mio ufficio a lavorare- ha aggiunto Barillari- aspetto che le autorità di questo Stato, che dovrebbero difendere la Costituzione della Repubblica Italiana, mi vengano a prendere”.

NASCE OGGI LA NUOVA COMPAGNIA DI BANDIERA ITALIANA ITA AIRWAYS

Nasce oggi la Nuova Compagnia di bandiera italiana ITA Airways, che prende il posto di Alitalia. La Compagnia – che opererà con un network di 44 destinazioni e 59 rotte, per 191 voli in totale, focalizzerà la propria attività sull’aeroporto di Roma Fiumicino e su quello di Milano Linate, dove si posizionerà come la compagnia aerea di riferimento per il traffico business e leisure. Inaugurata oggi anche l’attività charter con il primo volo Malpensa-Fiumicino con a bordo l’Inter. “Oggi è il primo giorno di una storia tutta da scrivere- ha detto Alfredo Altavilla, presidente di ITA Airways- Il nuovo marchio e la nuova livrea dei nostri aerei sono il simbolo del cambiamento, dell’inizio di una avventura diversa”.