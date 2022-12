Di Maio è un ‘ex politico’? Su Wikipedia è scontro tra biografi

ROMA – Luigi Di Maio, nato ad Avellino il 6 luglio 1986, è “un ex politico italiano”. Addio a Parlamento e istituzioni: a 36 anni, secondo Wikipedia, per l’ex ministro degli Esteri l’impegno politico è già finito. Carriera e militanza alle spalle, un ricordo. Ma sulla definizione c’è scontro tra gli utenti che modificano le voci dell’enciclopedia online gratuita, come ha potuto constatare l’agenzia Dire. Chi lo definisce “ex”, chi no, chi lo sogna inviato Ue nel Golfo Persico, ruolo di cui si era parlato qualche settimana fa.

Il curriculum è lungo, non c’è dubbio: deputato, vicepresidente della Camera, capo politico del M5S, vicepremier, ministro del Lavoro, dello Sviluppo economico, degli Affari esteri. Segretario nazionale di Impegno civico, il partito che alle ultime elezioni ha preso lo 0,6%, eleggendo un solo parlamentare: l’intramontabile Bruno Tabacci, presidente di Centro democratico. “Non ci sono scuse, abbiamo perso”, ammise Di Maio dopo la sconfitta nelle urne. Poi scompare dai social. Un mese dopo, il 22 ottobre, l‘enfant prodige dei Cinquestelle rassegna le dimissioni da segretario di Impegno civico. L’indomani i biografi del web modificano la sua pagina: Luigi Di Maio è “un ex politico italiano”. Lo stesso giorno qualche burlone cancella e riscrive “disoccupato e percettore del reddito di cittadinanza”. Scherzi e sberleffi di internet, la definizione viene rimossa poco dopo.

Lo scontro sulla preposizione “ex” dura da settimane. Ogni tanto si riaccende. Metti e togli, togli e metti. “Non si comprende perché lo si debba definire ‘ex politico’- sbotta un giorno un appassionato- dal momento che non ha mai dichiarato di aver abbandonato definitivamente l’attività politica. Il fatto che non sia stato eletto in parlamento e si sia dimesso da leader e componente del suo partito certamente non configura un abbandono della politica. Soprattutto considerando che il suo nome viene attualmente preso in forte considerazione dal Commissario agli Esteri dell’Unione Europea come possibile incaricato dell’Ue”.

Inviarlo nel Golfo è un’ipotesi concreta per i biografi di Wikipedia. Che più di una volta si sbilanciano e mettono in pagina: “Ambasciatore per il Golfo persico, inizio mandato 29 novembre 2022“. Ma non è così, e l’incarico viene cancellato. Di Maio per i sapienti della rete resta un “ex”, punto. “Perché in questo momento- argomenta uno storico intransigente e forse poco dimaiano- non sta svolgendo alcuna attività politica né ha incarichi di partito”.

Di Maio nel frattempo si è trincerato dietro un silenzio finora inespugnabile. E’ tornato alla ribalta per la fine della sua love story con Virginia Saba. Secondo Dagospia la decisione sarebbe stata presa dopo quattro anni di amore, di comune accordo, e i due “hanno mantenuto un rapporto di amicizia speciale”. Ma di questo lato rosa Wikipedia non dice nulla.

