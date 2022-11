Di Maio inviato speciale nel Golfo Persico? Sui social è pioggia di meme

ROMA – L’ex ministro Luigi Di Maio potrebbe diventare il prossimo inviato speciale europeo nel Golfo Persico. Il suo nome, infatti, figurerebbe nella rosa dei quattro papabili consegnata da un panel di tecnici, incaricati dall’Ue, all’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell.

I MEME DI DI MAIO INVIATO NEL GOLFO PERSICO

La notizia ha subito catturato l’attenzione del web, tanto che Di Maio da questa mattina figura tra le tendenze di Twitter. Come al solito, la rete non ha risparmiato l’ironia e il social è stato letteralmente inondato da meme con l’ex ministro grillino come protagonista.

C’è un Di Maio che indossa il burqa, un altro in versione ‘Tonno persico’ e un terzo in stile ‘bibitaro in Golfo Persico’. Spopolano poi i post con il famoso ‘volo’ dell’ex ministro in stile Dirty Dancing al ristorante Nennella di Napoli, durante la campagna elettorale.

@confundustria

Rispunta Luigi Di Maio: potrebbe diventare inviato speciale dell’Ue nel Golfo persico



Da DRONE volante

A DRONE marino pic.twitter.com/bWFLLGUxWX — Digic (@CLAUDIOGA1) November 13, 2022

A ecco.. Emissario nel Golfo Persico…. pic.twitter.com/3zjj7QERBe — Samantha (@QuennSamantha) November 14, 2022

Tonno del Golfo Persico… pic.twitter.com/TpOBAmGahr — Matteo Cocchi (@MatteoCocchi85) November 18, 2022

Dal Golfo dei Tonni al Golfo Persico, col la benedizione del Migliore dei Migliori.

Ma questa è la politica italiana… Beati chi ancora li crede!!!#DiMaio #gigino#LuigiDiMaio pic.twitter.com/2mrAGYwY4J — LePecoreFannoBoooohh (@pecorefannobooh) November 13, 2022 ù

Il Bibitaro del Golfo Persico! pic.twitter.com/ZZ5Sgg7Gs3 — Apocalisse (@Geronim22285766) November 13, 2022

Per #DiMaio pronta una poltrona come uomo della UE per il #gas, con il placet di Draghi pic.twitter.com/Jl2hm0wTKV — Le frasi di Osho (@lefrasidiosho) November 13, 2022

