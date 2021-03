Tg Musica, edizione del 23 marzo 2021

COLAPESCE E DIMARTINO RACCONTANO IL LORO SANREMO IN UN PODCAST

L’esperienza che li ha catapultati in cima a tutte le classifiche diventa un documentario audio. Colapesce e DiMartino hanno fatto tesoro delle giornate a Sanremo, dove sono stati parte del cast del festival con ‘Musica Leggerissima’, e lanciano un podcast di 5 puntate per raccontarle. È disponibile per l’ascolto dal 29 marzo su Spotify, Apple Podcast e Spreaker. Ad annunciarlo gli stessi cantautori, che conquistano anche la certificazione di platino per la canzone tormentone, la prima di Sanremo 2021 a raggiungere questo traguardo.

LANA DEL REY INARRESTABILE: A GIUGNO SECONDO DISCO IN UN ANNO

Instancabile e con tanta voglia di parlare e rispondere alle critiche attraverso la musica. A pochi giorni dall’uscita del suo ultimo disco ‘Chemtrails over the country club’, Lana Del Rey annuncia l’arrivo di un nuovo lavoro. Sarà disponibile dal primo giugno ‘Rock candy sweet’, disco con cui l’artista punta a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Sulla scena internazionale da oltre dieci anni, Lana è stata più volte accusata di razzismo e di romanticizzare nella sua musica le relazioni di coppia tossiche. La cantautrice ha più volte negato e lo rifarà con gli inediti che ha scritto e registrato nell’ultimo anno.

MASSIMO PERICOLO: ESCE VENERDÌ IL SECONDO ALBUM DEL RAPPER

Il 26 marzo Massimo Pericolo torna su tutte le piattaforme con ‘Solo tutto’, il suo secondo album. Una raccolta di 15 brani che raccontano, secondo quanto rivelato dal rapper, il suo presente e il suo passato. Al secolo Alessandro Vanetti, l’artista classe 1992 ha debuttato nel 2019 con ‘Scialla Semper’, disco scritto tra Brebbia, in provincia di Varese, e il periodo passato in carcere a seguito del suo arresto avvenuto dopo l’operazione antidroga che ha dato il nome al lavoro. Acclamato dalla critica per la crudezza e il realismo delle sue rime, Massimo Pericolo prova a mostrarsi ancora una volta senza filtri. Nel disco anche le collaborazioni con Venerus, Salmo e Madame.

MOBRICI, L’EX FRONTMAN DEI CANOVA PUBBLICA ‘TVB’

Dopo lo scioglimento dei Canova, l’ex frontman Matteo Mobrici continua il suo viaggio da solista e pubblica un nuovo singolo. Esce venerdì 26 marzo ‘Tvb’, una canzone che oscilla tra ironia e sentimento, scavando tra ricordi e aspettative. ‘Tvb’, racconta Mobrici, “è frase semplice che nella vita ho sempre fatto molta fatica a dire, riconoscere, e anche ricevere. Adesso è in una canzone: è sincera, è necessaria”. Il brano è il secondo di Matteo senza i suoi compagni di viaggio con i quali ha vissuto artisticamente dal 2013 al 2020. Dello scorso luglio l’annuncio che ha sconvolto i fan e l’addio definivo come gruppo. È così che, dopo due album in studio, Matteo ha deciso di debuttare da solista. Il percorso è solo all’inizio ed è iniziato a febbraio con il singolo ’20 100’.