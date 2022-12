Attesi in 12mila a Capodanno per Achille Lauro ad Agrigento

PALERMO – Ospite d’eccezione per il Capodanno ad Agrigento. Sul palco di piazza Marconi salirà, tra gli altri, anche Achille Lauro. Attese 12mila persone per la notte del 31 dicembre all’evento organizzato dal Comune: il dato è emerso nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dalla prefetta Maria Rita Cocciufa.

Scatta il piano sicurezza

Nel corso della riunione è stato esaminato il Piano della sicurezza e gestione della emergenze elaborato dal Comune di Agrigento per la manifestazione intitolata ‘Capodanno 2023’. L’area del concerto sarà divisa in settori e saranno realizzati vie di fuga, servizi di controllo agli ingressi e servizi sanitari. La prefettura ha impartito precise disposizioni al Comune, che si è impegnato ad integrare il piano sicurezza con alcune previsioni e specifiche tecniche, oltre che a redigere il piano sanitario da sottoporre alle autorità di riferimento e il piano della viabilità da inserire nel Piano sicurezza.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it