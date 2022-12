Tg Scuola e Formazione, edizione del 9 dicembre 2022

VALDITARA: PIÙ DI 2 MILIARDI PER L’EDILIZIA SCOLASTICA

I 710 milioni per l’edilizia scolastica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza diventano più di 2 miliardi grazie a ulteriori risorse aggiuntive trovate dal ministero dell’Istruzione e del Merito. La novità è stata presentata dal ministro Giuseppe Valditara in conferenza stampa. Si tratta di circa 953 milioni di euro per interventi autorizzati sulla base di indicazioni delle Regioni, più 84 milioni di fondi Pon per interventi su mense e palestre e 255 mln di risorse per le palestre, che sommate ai fondi del Pnrr diventano 2 miliardi 3 milioni 900 mila euro. “Lanciamo una rivoluzione nella visione, nel metodo e nei contenuti- ha detto Valditara- La scuola è il luogo dove si forma la persona umana. Le tragedie del passato non devono più avvenire. Per questo non ci siamo accontentati dei 710 milioni di euro nel Pnrr ma abbiamo voluto essere più ambiziosi. Abbiamo legato alle risorse del Pnrr altre risorse, sbloccandole e anticipandole, realizzando quindi un’azione integrata che supera i 2 mld di euro. Triplicando quindi i fondi già stanziati- ha spiegato il ministro- Questo per dimostrare l’attenzione che vogliamo dare alla sicurezza delle scuole”. Valditara ha anche spiegato che avvierà, insieme al ministro delle Infrastrutture Salvini, un tavolo per “eliminare passaggi burocratici eccessivi che rallentano e complicano la realizzazione delle opere”.

EMERGENZA SUICIDI TRA I GIOVANI, I PRESIDI: SERVE LO PSICOLOGO NELLE SCUOLE

La fragilità tipica dell’età della formazione sembra essere diventata ancora più drammatica per i giovani reduci da una pandemia che li ha costretti in casa per due anni. A rilevare il fenomeno, sono soprattutto i docenti e i dirigenti scolastici che ogni giorno li vedono attraversare i corridoi delle scuole. “C’è una maggior fragilità, questo è evidente- ha spiegato alla Dire Cristina Costarelli, dirigente scolastica del liceo ‘Newton’ di Roma e presidente dell’Associazione nazionale presidi del Lazio- con il Covid è cambiato qualcosa, ma è difficile quantificare. Anche le famiglie hanno difficoltà a gestire queste situazioni, perchè i ragazzi sono sempre più chiusi e fanno fatica a parlare ed aprirsi. Per questo c’è bisogno di un supporto psicologico nelle scuole“. Ma colpevolizzare la scuola o le università, per Costarelli è troppo facile, perchè docenti e dirigenti si impegnano per comprendere le problematiche dei giovani, ma gli alunni hanno difficoltà ad aprirsi. Per questo la preside sottolinea la necessità di un supporto psicologico all’interno delle scuole. “Dalla fine dell’emergenza sanitaria, lo psicologo scolastico non viene più finanziato dal ministero dell’Istruzione- ricorda Costarelli- Sicuramente non è una soluzione a tutti i problemi dei giovani, ma è uno psicologo a scuola, e può essere un valido strumento di supporto in un momento in cui ancora i ragazzi risentono degli effetti del lockdown”.

IA E METAVERSO AL CENTRO DEL TALK ‘IED FOR FUTURE’

Intelligenza artificiale e metaverso sono stati al centro del talk ‘IED for Future’, andato in scena nell’Auditorium del Macro di Roma. La ‘scuola’ romana inaugurando l’inizio dei Master 2023 ha colto l’occasione per mescolare punti di vista diversi alla presenza di docenti, imprenditori e creativi in un ragionamento collettivo sulla relazione tra tecnologie emergenti e nuove professioni creative. Alberto Iacovoni, coordinatore Scuola Master IED Roma e curatore dell’incontro, ha spiegato che “negli ultimi tempi la tecnologia ha segnato profondamente il modo in cui viviamo, comunichiamo, produciamo e il modo in cui immaginiamo noi stessi e la nostra società. Tutto questo ci ha messo di fronte a macchine capaci di cose che prima pensavamo fossero a esclusivo appannaggio della mente umana, come la creatività. Per questo abbiamo invitato a discutere le persone più disparate: c’è bisogno di uno sguardo trasversale, c’è necessità di costruire un dialogo e di contaminare punti di vista e saperi’.

ACHILLE LAURO ANNUNCIA TOUR NELLE SCUOLE

Un tour dedicato alle nuove generazioni: è il nuovo progetto di Achille Lauro che torna sui banchi di scuola per confrontarsi con i giovani. “Volevo fare qualcosa che fosse vicino ai ragazzi- racconta il cantautore- legare l’uscita musicale a un’attività che fosse veramente d’aiuto. L’idea è incontrare gli studenti e parlare di orientamento, di futuro, dell’importanza di credere in quello che si fa e anche di saper sbagliare per poi trovare il proprio percorso”. Il progetto prevede una serie di tappe in alcuni istituti delle principali città italiane in partenza da Milano nella settimana dal 12 al 16 dicembre, con un programma che coinvolgerà 5 scuole superiori meneghine e proseguirà con un’altra settimana dedicata ad altrettanti istituti nel mese di gennaio 2023. Le tappe per questa seconda fase saranno scelte in base alle candidature che verranno raccolte dal sito. ‘Achille Lauro nelle scuole’prevede anche un contest aperto a tutti i ragazzi che scriveranno una “lettera al futuro” e attraverso parole, video, o altre forme di espressione, si candideranno per uno dei premi che saranno messi a disposizione: dalle settimane di orientamento nel Campus, ad una Masterclass con Achille Lauro stesso, fino a premi in tecnologia.

