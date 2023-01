Achille Lauro sul terzo palco di Sanremo insieme a Pelù e La rappresentante di lista

BOLOGNA – Achille Lauro sul terzo palco di Sanremo, dove si esibiranno anche Piero Pelù, la coppia formata da Francesco Renga e Nek, Achille Lauro, Annalisa e La rappresentante di lista: l’elenco dei cantanti che si collegheranno con il Festival di Sanremo dal terzo palco di piazza Colombo è stata ufficializzata da Amadeus poco fa su Tik Tok. Il conduttore ha utilizzato il social amato dai più giovani (su cui ha postato oggi per la prima volta come del resto aveva annunciato nei giorni scorsi) per far sapere a tutti una grande novità di questa edizione 2023 del Festival di Sanremo: la presenza di un terzo palco, “un palco pazzesco in piazza Colombo dove si esibiscono dei cantanti tutta la sera e per tutte e cinque le serate con collegamenti con l’Ariston”, ha detto Amadeus.

Il terzo palco, dunque, che arriva per la prima volta quest’anno, si aggiunge dunque a quello storico dell’Ariston e a quello (presente già lo scorso anno) allestito sulla nave in Costa Smeralda, in Sardegna, che ospiterà Salmo con gli artisti Fedez, Guè, Takagi & Ketra.

I nomi annunciati per il ‘terzo palco’ di piazza Colombo sono tutti già legati alla kermesse di Sanremo: di Annalisa si era parlato molto in relazione a questa edizione 2023, La Rappresentante di Lista con questa novità sarà per la terza volta di fila coinvolta nel Festival, mentre Piero Pelù ha partecipato per l’unica volta proprio nella prima edizione targata Amadeus. Quanto ad Achille Lauro, partecipa in modo fisso a Sanremo o come cantante o come ospite da diversi anni, ovvero dall’edizione del 2019.

