ROMA – Arriva la neve nell’Appennino modenese. I mezzi spartineve e spargisale sono usciti alle prime ore di oggi, in particolare nelle zone di Frassinoro e dell’alto Frignano, dove sono caduti in media oltre 25 centimetri di neve. Tutte le strade provinciali, comprese quelle di montagna, sono attualmente percorribili con catene o gomme da neve, anche se i tecnici del servizio provinciale Viabilità raccomandano prudenza, perché “in presenza di temperature particolarmente rigide l’effetto del sale si attenua fino a diventare nullo”.

In caso di neve e ghiaccio c’è l’obbligo di catene e o gomme da neve. Per tenere pulita la rete di oltre 1.000 chilometri di strade provinciali, la Provincia dispone quest’anno di 188 mezzi di cui 132 spartineve, tutti di ditte private convenzionate; di questi 65 sono in montagna e 67 in pianura. I costi per ogni abbondante nevicata possono arrivare fino a 300.000 euro.

