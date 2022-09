A Napoli 180 percettori di reddito impegnati nella cura del verde

NAPOLI – “Sono ad oggi circa 180 i percettori ingaggiati, età media 35 anni, al lavoro sul territorio cittadino e contiamo di poter raggiungere presto il numero di 360 che i progetti prevedevano per il 2022, mentre siamo al lavoro per un nuovo progetto che nel 2023 porterà a 500 il numero totale di percettori da ingaggiare a supporto delle attività manutentive del verde orizzontale”. Così, in una nota, l’assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada, nell’annunciare l’avvenuta formazione di base sulla sicurezza sul lavoro per “altri 30 percettori di reddito che, dalla prossima settimana, saranno avviati ai due progetti in corso a supporto della manutenzione del Verde”.

I PROGETTI



I due progetti in questione sono: supporto alle attività di manutenzione di fioriere, fonti arboree, aiuole, aree attrezzate e i piccoli parchi di competenza municipale; supporto attività manutentive verde orizzontale hub Soccavo.

