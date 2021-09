Regionali, Conte: “Calabria tra le aree più dimenticate del nostro Mezzogiorno”

REGGIO CALABRIA – “Io e Amalia Bruni non siamo fenomeni ma persone normali che vogliono fare le cose giuste nell’interesse dei cittadini. Amalia è la persona giusta per guidare la Regione e dobbiamo sostenerla con convinzione. Questa terra la conosco bene, ci sono stato numerose volte quando ero presidente del Consiglio e so che è tra le aree più dimenticate del nostro Mezzogiorno”. Così il presidente del Movimento 5stelle Giuseppe Conte incontrando, insieme ad Amalia Bruni candidata alla presidenza della Regione Calabria, i cittadini della sibaritide.

BRUNI: “A UN PASSO DAL TRAGUARDO”

“È bello immergersi ogni tanto in veri e propri bagni di folla. C’è veramente tanto entusiasmo e credo che siamo davvero a un passo dal traguardo. Sono commossa per l’affetto che mi stanno dimostrando i calabresi, dobbiamo fare un ultimo sforzo tutti insieme per poter cominciare a costruire la nuova Calabria”. Così la candidata di Pd, M5s e liste civiche alla presidenza della Regione Calabria Amalia Bruni impegnata in questi giorni con l’ex premier Giuseppe Conte in un tour in diversi comuni della regione. Nelle prime tappe hanno incontrato i cittadini di Corigliano Rossano, Cirò e Crotone.