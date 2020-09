Tg Lazio, edizione del 22 settembre 2020

RAGGI A CONTE: ROMA È SEDE IDEALE PER AGENZIA BIOMEDICA UE

Roma si candida a ospitare la sede dell’Agenzia Europea per la Ricerca Biomedica e contro le crisi sanitarie. Lo ha messo nero su bianco la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in una lettera inviata al al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Roma, sede di strutture sanitarie di livello assoluto e di Universita’ di fama riconosciuta, rappresenta la candidata ideale” ha spiegato Raggi, che in mattinata, partecipando alla presentazione del 72esimo Prix Italia, ha sottolineato anche il lato resiliente della Capitale. “Se a Roma possiamo riaprire tante attività- ha detto- è perchè siamo stati in grado di rispettare le regole”.

ROMA, INCENDIO IN APPARTAMENTO A VIA SATRICO: MORTA UNA DONNA

Sono di una donna i resti del corpo ritrovato completamente carbonizzato in un appartamento in via Satrico, nella zona di San Giovanni a Roma, dove questa notte e’ scoppiato un incendio. Nell’abitazione pesantemente danneggiata dal rogo, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo della donna a terra, ai piedi del letto in posizione supina, oltre a un cane e due gatti ancora vivi. Nell’appartamento, finito sotto sequestro dopo l’ispezione del medico legale, proseguono gli accertamenti della Polizia Scientifica.

DA EX MULINO A SPAZIO COWORKING, A ROMA ARRIVA WIRE

Un ex mulino industriale dei primi del ‘900 rinasce come sede di start up. E’ l’inizio dell’avventura di Wire, il nuovo coworking space di Roma tra piazzale della Radio e il ponte che divide l’inizio di Trastevere dal quartiere Marconi. Millecinquecento metri quadrati che per una decina di anni sono stati completamente abbandonati e da oggi ospitano spazi funzionali al lavoro, al tempo libero e alla socialita’ per aggregare talenti e incoraggiarne la crescita e il successo professionale. Centoventi postazioni, 10 uffici privati, 9 meeting rooms ma anche palestre e area relax. “Abbiamo deciso di fare questa scelta perchè in Italia mancano realtà dinamiche- ha detto Riccardo Mittiga, uno dei fondatori di Wire- Dimostriamo che si può portare un po’ di innovazione a Roma”.

A ROMA ARRIVA ‘INSIEME’: 168 STAND E GRANDI SCRITTORI

Una grande area espositiva con 168 stand e decine di incontri con grandi scrittori italiani e internazionali. in due dei luoghi piu’ suggestivi di Roma: il Parco archeologico del Colosseo e l’Auditorium Parco della Musica. È ‘Insieme’, l’evento nato dalla collaborazione tra Letterature, Libri Come e Piu’ Libri Piu’ Liberi, che dall’1 al 4 ottobre riportera’ nella Capitale una manifestazione letteraria gratuita e dal vivo. ‘Insieme’ prevede infatti la presenza degli espositori delle grandi e piccole case editrici. Le postazioni saranno allestite all’Auditorium e i visitatori, dopo i controlli da parte del personale, seguiranno un itinerario guidato attraverso gli stand. Tra gli scrittori stranieri che parteciperanno Salman Rushdie, Yuval Noah Harari, Javier Cercas e Valerie Perrin.