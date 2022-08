A Bologna una maratona di letture per Salman Rushdie

BOLOGNA – “I grandi temi del presente, l’Europa, la pace e la guerra, il futuro della cultura, i grandi appuntamenti con figure di assoluto riferimento”. A Bologna torna la rassegna Casadeipensieri: la 32esima edizione, dedicata al pedagogista Andrea Canevaro, è in programma dal 25 agosto al 18 settembre al Parco nord, come da tradizione all’interno della Festa dell’Unità. Oltre tre decenni anni di rassegne culturali “sono molti, ma Casadeipensieri si presenta, grazie ai tanti ospiti e al lavoro volontario che la anima- sottolinea il direttore della manifestazione, Davide Ferrari- con la convinzione di parlare, con freschezza, a più generazioni”.

LA RASSEGNA NELLA FESTA DELL’UNITÀ, “MA SENZA APPELLI AL VOTO”

Una novità, intanto, è data dalle limitazioni con cui la Festa dell’Unità dovrà fare i conti per rispettare le norme della propaganda elettorale. Tra gli ospiti annunciati a Casadeipensieri ci sono numerosi candidati Pd, ma gli organizzatori assicurano che le restrizioni collegate all’appuntamento con le urne del 25 settembre non hanno influenzato la preparazione delle iniziative: “Almeno direttamente no- spiega in conferenza stampa Ferrari- perché il nostro programma da tanti anni è eminentemente culturale. Certamente attraverso la cultura esprime anche una propria impostazione, seppur in maniera molto pluralistica, ma di certo non contiene appelli al voto o anticipazioni congressuali. Casadeipensieri “non è mai stata così. Quindi quando è iniziata la discussione su questa emergenza elettorale”, continua Ferrari, “per quanto riguarda noi non ci sono state limitazioni. Poi vedremo nella vita quotidiana della festa se ci saranno conseguenze per Casadeipensieri, ma dal punto di vista della programmazione direi che non siamo stati toccati”.

UNA “TARGA D’ONORE” PER EDGAR MORIN

Parte integrante della rassegna sarà anche quest’anno la Targa Volponi. Per l’edizione 2022 il riconoscimento sarà assegnato ad Alessandro Bergonzoni, Mattia Pajè, Wanda Benatti, Carla Muzzioli Cocchi, Alberto Melloni, Paola Pallottino e Piero Mioli con l’aggiunta di una Targa d’onore ad Edgar Morin: a 101 anni da poco compiuti, Morin potrà intervenire solo in collegamento “ma siamo molto contenti di poter dare la Targa ad un partigiano ed intellettuale che ha attraversato tutto il secolo ed è tra principali intellettuali viventi al mondo”, afferma Ferrari.

DA PASOLINI A TONDELLI, DA EVANGELISTI A “WILLIAM” MICHELINI

Tra le tante iniziative, Casadeipensieri darà vita anche ad una “maratona di letture” di brani di Salman Rushdie, come segno di solidarietà per lo scrittore aggredito una settimana fa a New York. Nel cartellone, poi, ampio spazio a Pier Paolo Pasolini compresa la proposta (avanzata da Pietro Maria Alemagna) di ricordarlo con una targa in via Nosadella, dove visse con la famiglia, che si aggiungerebbe a quella già presente sulla casa natale di via Borgonuovo. Tra le figure al centro del programma anche Pier Vittorio Tondelli, Valerio Evangelisti e Lino “William” Michelini, a 100 anni dalla sua nascita: in occasione del ricordo dedicato al partigiano e storico presidente dell’Anpi bolognese, riferisce Ferrari, uscirà anche “un libretto di testimonianze molto interessanti su di lui”. Tra gli ospiti attesi Massimo Galli, Franco Grillini, Eugenio Riccomini, Paolo Rumiz, Matteo Lepore, Federica Mazzoni, Luigi Tosiani, Virginio Merola, Andrea De Maria, Sandra Zampa, Valentina Cuppi, Anna Cocchi e Maurizio Lunghi.

